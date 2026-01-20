В Саратовской области за омбудсменов смогут голосовать электронно

В Саратовской области планируют расширить способы тайного голосования, чтобы Уполномоченных по правам ребенка и правам человека можно было избирать с помощью цифрового формата. Соответствующий законопроект обсудили в областной думе на комитете по государственному строительству и местному самоуправлению.

депутаты Алексей Антонов и Роман Грибов

Фото: Саратовская областная Дума депутаты Алексей Антонов и Роман Грибов

Фото: Саратовская областная Дума

Уполномоченных по правам ребенка и правам человека избирают депутаты Саратовской областной думы после согласования кандидатов с Уполномоченным по правам ребенка в РФ и Уполномоченным по правам человека в РФ, то есть на федеральном уровне. Депутаты Саратовской областной думы голосуют тайно. Побеждает кандидат, который набрал больше голосов.

Председатель областной думы Алексей Антонов («ЕР») предложил, чтобы голосовать за омбудсменов можно было не только бумажными бюллетенями, но и с помощью электронной системы. «Впоследствии эту же систему можно будет распространить и на назначение Уполномоченного по правам предпринимателей», — подчеркнул господин Антонов.

Депутат Владимир Есипов (КПРФ) высказался против нововведения: по его мнению, тайного голосования через цифровой формат не получится, потому что сидящие в зале депутаты видят мониторы тех, кто сидит рядами ниже. А значит окружающие будут знать, как голосуют коллеги. Это может повлиять на решение. На это Антонов ответил: «Всегда можно постараться прикрыть монитор от любопытных глаз». Большинством голосов изменения в законодательстве поддержали и вынесли на ближайшее заседание думы.

Татьяна Смирнова