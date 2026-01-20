Лесной фонд Башкирии находится под наблюдением спутников

В Башкирии 100% лесного фонда находится под «космическим мониторингом», сообщил в соцсетях глава республики Радий Хабиров. Он подчеркнул, что в 2018 году спутниковым наблюдением было охвачено всего 6% лесного фонда, а сейчас — все 5,7 млн га леса. По словам руководителя региона, это произошло «благодаря системной районе с Федеральным агентством лесного хозяйства».

В прошлом году система мониторинга из космоса помогла выявить 71 нарушение лесного законодательства, отметил Радий Хабиров. По его словам, спутники «видят» работу «черных лесорубов», нарушения со стороны арендаторов, работу без деклараций, самовольное занятие участков, рубки с просроченными документами.

Майя Иванова