Задержали жителя Татарстана, готовившего покушение на сотрудника ФСБ

Сотрудники управления ФСБ по Татарстану задержали 45-летнего местного жителя, подозреваемого в подготовке покушения на сотрудника ведомства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ.

По данным силовиков, он действовал из личной мести и вступил в предварительный сговор с соучастниками с целью организации убийства сотрудника правоохранительных органов.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»).

Анна Кайдалова