В Челябинске трамвай сбил пенсионера

В Челябинске водитель трамвая наехал на пожилого горожанина, переходившего дорогу на красный свет. Пенсионер получил травмы, сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по городу.

По предварительным данным, утром 20 января 76-летний местный житель переходил трамвайные пути по регулируемому переходу на перекрестке улиц Орджоникидзе и Цвиллинга. В этот момент его сбил трамвай под управлением 27-летнего водителя. Пенсионер получил телесные повреждения. На место выезжал экипаж дорожно-патрульной службы.

По данным ООО «ЧелябГЭТ», местный житель переходил улицу на красный сигнал светофора, не убедившись в своей безопасности. Водитель не имел технической возможности предотвратить столкновение, он соблюдал правила дорожного движения.

Виталина Ярховска