Глава Удмуртии: пока не определились, кто от региона пойдет на выборы в Госдуму

На данный момент власти Удмуртии не определись с тем, кто от региона пойдет на выборы в Госдуму, рассказал «Ведомостям» глава республики Александр Бречалов. По его словам, сейчас идут консультации и с партией «Единая Россия» (ЕР) — глава региона является секретарем удмуртского отделения партийного объединения, — и с администрацией президента. Озвучить фамилии потенциальных кандидатов господин Бречалов сейчас не готов, ведутся переговоры, в том числе и с теми, кто еще не определился.

«Депутаты Госдумы от Удмуртии должны выбивать финансирование по всем программам для региона. Кроме того, у нас с 2017 года требование, что каждый депутат — гордумы, Госсовета Удмуртии и тем более Госдумы — должен быть абсолютно публичен и открыт. То есть все, что он наобещал во время предвыборной кампании, — на дашборд, чтобы каждый житель видел, выполнил он обещания или нет»,— сказал он.

Александр Бречалов добавил, что открытость депутатов относительно выполненный обещаний — «сложная тема», поскольку до 2017 года народные избранники руководствовались принципом «от выборов до выборов». Сейчас же, добавил он, требования другие, и они работают.

Сейчас в Госдуме Удмуртию представляют пять депутатов, избранных по спискам или округам: Андрей Исаев, Олег Гарин, Лариса Буранова (ЕР), Мария Дробот (КПРФ, Удмуртия плюс Пермский край), Иван Сухарев (ЛДПР, плюс Татарстан и Башкортостан).