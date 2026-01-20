Госдума приняла закон о применении наручников при конвоировании заключенных

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, расширяющий полномочия сотрудников Уголовно-исполнительной инспекции (УИС) при использовании наручников во время конвоирования заключенных. Документ предполагает, что заключенные не смогут передвигаться без наручников вне спецтранспорта.

Согласно текущему законодательству, сотрудники УИС могут использовать наручники при конвоировании только если у них есть основания полагать, что осужденный может совершить побег, причинить вред окружающим или себе.

Проект поправок в закон «Об учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы РФ» был внесен на рассмотрение правительством в октябре 2025 года. В пояснительной записке говорилось, что текущая норма недостаточно жестко регулирует процесс конвоирования в некоторых ситуациях. Например, когда осужденных перемещают большими группами по железнодорожным станциям, в местах большого скопления людей. Авторы поправок также представили данные: в 2023 году по железнодорожным маршрутам было перемещено более 395 тыс. заключенных, а в 2022-м — более 390 тыс.

Кроме того, поправки устанавливают перечень категорий осужденных, наручники к которым будут применяться почти всегда — за пределами камер, при сопровождении их по территории колонии и СИЗО, а также во время встреч с представителями администрации. В перечень, в частности, включены осужденные к пожизненному лишению свободы, осужденные по статьям о терроризме, организации и участии незаконного вооруженного формирования, организации преступного сообщества и массовых беспорядков, а также осужденных за преступления против безопасности государства.

Применять наручники к женщинам при их конвоировании вне спецтранспорта поправки запрещают. Исключения составят случаи вооруженного сопротивления и группового нападения.

Полина Мотызлевская