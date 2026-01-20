Еще один очаг бешенства выявили в Красноглинском районе Самары
В поселке Мехзавод в Красноглинском районе Самары ввели карантин из-за очага бешенства животных. Соответствующий указ губернатора Самарской области опубликован на сайте правительства региона.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Территория в радиусе 1 км от дома № 21 в 11-м квартале признана неблагополучным пунктом, который запрещено посещать всем посторонним лицам, кроме специалистов ветеринарной службы. На территории запрещено проведение ярмарок, выставок и других общественных мероприятий.
На прошлой неделе очаг бешенства выявили в Октябрьском районе города на пр. Масленникова. Очаг бешенства находится в в доме № 45 в квартире № 9.
Карантин отменяется через 60 дней после убоя последнего животного, подозреваемого в заболевании бешенством, и утилизации его трупа.