Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за ям на дороге в Астрахани

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с ненадлежащим состоянием дороги в 3-м проезде Нефтяников в Астрахани. На проблему обратил внимание «Народный фронт»: местные жители и водители автобусов пожаловались, что асфальт на участке длительное время разрушается, на поверхности — ямы и трещины, транспорт подвергается износу. Об этом сообщили в штабе ОНФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Состояние дороги в 3-м проезде Нефтяников в Астрахани взяли на контроль в СК РФ

Фото: t.me / onf30, onf30 Состояние дороги в 3-м проезде Нефтяников в Астрахани взяли на контроль в СК РФ

Фото: t.me / onf30, onf30

В ОНФ рассказали, что профильные структуры никаких мер по ремонту дороги не предпринимают, несмотря на очевидные нарушения. В связи с этим глава СК РФ поручил региональному СК начать уголовное производство и направить в центральный аппарат ведомства доклад о ходе расследования.

«По непонятным причинам данный участок не попал в план дорожных работ. В итоге страдает не только комфорт пассажиров, но и новый подвижной состав: из-за разбитого покрытия автобусы подвергаются усиленному износу», — сообщили в ОНФ.

Народный фронт отправил также запрос в администрацию Астрахани, отметив необходимость включения разбитого участка дороги в план ремонта и приведения его в нормативное состояние.

Марина Окорокова