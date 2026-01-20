В Башкирии сотрудницу сельсовета уволили за утрату доверия

Краснокамский межрайонный суд по иску прокуратуры Калтасинского района обязал главу органа местного самоуправления уволить специалиста по делам молодежи администрации Нижнекачмашевского сельсовета в связи с утратой доверия.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, проверка надзорного ведомства установила, что муниципальный служащий в срок не представила сведения о доходах за 2024 год. Прокуратура района внесла главе органа местного самоуправления представление, по рассмотрению которого сотруднице сделали замечание. Не согласившись с этим решением, прокуратура обратилась в суд.

Майя Иванова