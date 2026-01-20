В Астрахани миграционный инспектор подозревается в получении взятки в 3,5 млн

В Астрахани возбуждено уголовное дело в отношении бывшего инспектора отдела по вопросам миграции местной полиции, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщили в Telegram-канале СУ СКР по региону.

По данным следствия, с февраля по сентябрь 2024 года инспектор передавал директору строительной компании сведения о предстоящих рейдах на стройплощадках. Мероприятия были направлены на проверку соблюдения миграционного законодательства.

В ходе расследования выяснилось, что фигурант получил от предпринимателя 3,5 млн руб. Устанавливаются все обстоятельства инцидента. Расследование уголовного дела продолжается.

