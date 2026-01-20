Военного священника из Екатеринбурга наградили орденом Дружбы в зоне СВО

Главного военного священника группировки войск «Центр», протоиерея из Екатеринбурга Андрея Канева, наградили орденом Дружбы в зоне проведения специальной военной операции (СВО), сообщили в полпредстве Уральского федерального округа (УрФО). Награду священнослужителю вручил начальник военно-политического управления группировки войск «Центр» генерал-лейтенант Кирилл Кулаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: полпредство УрФО Фото: полпредство УрФО

Как сообщили в Минобороны России, орден был присужден за значительный вклад священнослужителя в морально-психологическое обеспечение личного состава и духовную поддержку военнослужащих, выполняющих задачи в зоне СВО. Награда вручена также за многолетнее самоотверженное служение, постоянную работу с личным составом, проведение богослужений, исповедей и молебнов, а также за личное участие в поддержке военнослужащих в боевой обстановке.

«Отец Андрей постоянно сопровождает подразделения группировки войск в зоне боевых действий и духовно помогает бойцам, поддерживая их в сложных фронтовых условиях. Его работа укрепляет единство, сплоченность и боевой дух российских воинов»,— добавили в полпредстве.

Протоиерей Андрей Канев — настоятель храма во имя Владимирской иконы Божией Матери на Семи Ключах, кандидат философских наук. В 2013 году он окончил Екатеринбургскую духовную семинарию. С апреля 2014 года является штатным священником МО РФ в должности помощника начальника отделения по работе с верующими военнослужащими Центрального военного округа. С 1 августа 2024 года является помощником командующего войсками Центрального военного округа по работе с верующими военнослужащими.

Полина Бабинцева