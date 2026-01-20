Реформа в периоде

На январской сессии законодательное собрание Новосибирской области рассмотрит в первом чтении проект муниципальной реформы, внесенный губернатором региона Андреем Травниковым. Он предполагает переход на одноуровневую систему местного самоуправления (МСУ) к 2031 году. Все административные границы существующих сегодня городов, районов и округов будет сохранены, как и избрание глав муниципалитетов по конкурсу. По данным правительства, реформа не встретила возражений со стороны новосибирских сельсоветов. Фракция КПРФ будет голосовать против нововведений, остальные оппозиционные партии еще не определились.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-премьер — министр региональной политики Новосибирской области Роман Бурдин не получал обращений с предложением сохранить в регионе двухуровневую систему МСУ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Вице-премьер — министр региональной политики Новосибирской области Роман Бурдин не получал обращений с предложением сохранить в регионе двухуровневую систему МСУ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

29 января состоится очередная сессия заксобрания Новосибирской области. Соответствующее распоряжение подписал спикер Андрей Шимкив. В ходе заседания депутаты, помимо прочего, рассмотрят в первом чтении два законопроекта, направленные на реализацию федерального закона №ФЗ-33 «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Они внесены губернатором Андреем Травниковым, который также является секретарем регионального отделения «Единой России» (РО ЕР). 20 января законопроекты поддержал профильный комитет заксобрания по государственной политике, законодательству и МСУ.

Согласно законопроектам, региональная система МСУ будет переведена с двухуровневой модели на одноуровневую. В результате количество муниципалитетов сократится с существующих сегодня 354 до 35. В их числе 30 муниципальных округов и пять городских (Новосибирск, Бердск, Искитим, Обь и Кольцово).

При этом нынешние административные границы между районами, городами и уже существующими девятью округами останутся без изменений.

«Важным положением нашего законопроекта является установление переходного периода. Мы с вами помним, что основная масса представительных органов всех уровней муниципальных образований была избрана в 2025 году. Срок полномочий, соответственно, заканчивается почти у всех в сентябре 2030 года… Дата, с которой будут существовать муниципальные округа — это 1 января 2031 года»,— рассказал на пресс-конференции 20 января вице-премьер — министр региональной политики Новосибирской области Роман Бурдин. Если срок полномочий главы сельсовета истечет после сентября 2028 года (то есть до срока истечения полномочий представительного органа останется менее двух лет), он будет продлен.

Отвечая на вопрос «Ъ-Сибирь», господин Бурдин отметил, что выборы первых созывов формируемых округов пройдут «по одномандатной системе». Затем, при принятии устава, как уточнили в министерстве региональной политики, муниципалитеты смогут самостоятельно выбрать систему выборов депутатов в дальнейшем. На выборах глав округов сохранится практика проведения конкурсов.

Исключение составит Новосибирск. Согласно федеральному закону, в столицах регионов право выдвижения кандидатов в мэры может иметь только губернатор.

Министр региональной политики также подчеркнул, что в ходе подготовки законопроектов правительство не получило обращений с просьбой сохранить двухуровневую систему ни из одного сельсовета. В этом ситуация в Новосибирской области отличается от той, что имела место в Красноярском и Алтайском краях, республиках Алтай и Хакасия.

«Я думаю, что ряд муниципальных советов вообще не в теме реформы. Другие покладисто следуют тому, что решает высшая государственная власть области»,— объяснил отсутствие сопротивления в беседе с «Ъ-Сибирь» вице-спикер заксобрания от КПРФ Владимир Карпов.

По его словам, фракция коммунистов будет голосовать против реформы. В партии считают, что она уничтожит МСУ в сельских территориях.

КПРФ пока остается единственной оппозиционной партией, однозначно выступившей против предложенной реформы. «Депутаты фракции ЛДПР изучают данный законопроект. На заседании фракции, которое состоится перед сессией, будут принимать консолидированное решение по голосованию»,— сообщили «Ъ-Сибирь» в РО партии. На следующей неделе определится и фракция «Справедливой России».

«Новые люди» же готовы поддержать инициативу губернатора. «Партия внимательно изучила законопроект о реформе МСУ. Он связан с объективными процессами, в первую очередь, с ограниченными полномочиями сельсоветов и необходимостью оптимизировать расходы на администрации»,— пояснили в пресс-службе РО «Новых людей». По словам заместителя руководителя фракции Марата Сафарова, для партии самое главное — «чтобы жители небольших населенных пунктов знали, куда обращаться со своими проблемами».

Для принятия законопроектов достаточно голосов фракции «Единой России». В нее входит 51 из 76 депутатов областного парламента.

Валерий Лавский