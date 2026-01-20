Суд в Петербурге рассмотрит дело о гибели на стройке из-за падения в шахту лифта

Прокуратура Красногвардейского района Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по делу в отношении начальника одного из участков на стройке о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ (по ч. 2 ст. 216 УК РФ). По версии следствия, из-за его решения упал в шахту лифта и погиб сотрудник, выполнявший малярные работы, сообщили в ведомстве.

Фигурант — 40-летний житель Ленобласти — отвечал за соблюдения требований охраны труда на участке объекта незавершенного строительства на территории предприятия «Ручьи». Прокуратура утверждает, что он допустил подсобного рабочего, не имеющего необходимых знаний и навыков, к выполнению узкоспециализированных малярных работ вблизи перепада высот.

В результате в ночь с 17 на 18 сентября 2025 года 41-летний мужчина упал в открытую шахту лифта, получив телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия.

Уголовное дело направили в Красногвардейский районный суд для рассмотрения по существу.

