В ГАИ Екатеринбурга утвердили новый график работы МРЭО

В Екатеринбурге с 20 января изменился режим работы подразделений МРЭО, сообщили в пресс-службе ведомства.

Теперь пункты МРЭО, расположенные по адресам: проезд Водительский, 20, и улица 3-го Интернационала, 15, будут работать ежедневно. Согласно новому графику в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье пункты будут работать с 8:00 до 19:00. Во вторник и четверг — с 12:00 до 20:00.

В ГИБДД по Свердловской области подчеркнули, что изменения направлены на повышение доступности государственных услуг и сокращение времени ожидания в очередях.

Полина Бабинцева