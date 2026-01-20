Лавров: Британия и Франция не заинтересованы в мире на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны, которые хотят стать посредниками в российско-украинском конфликте, должны стремиться к его завершению. Среди европейских государств, которые участвуют в обсуждениях, таких нет, заметил министр.

«Дело не в том, что кто-то кому-то дает или не дает играть роль. Дело все в том, а сам-то ты хочешь? Если хочешь, то можешь ли ты играть роль, которая приведет к устойчивому миру? Я не вижу таких деятелей в Европе среди тех, кто проявляет активность по украинскому вопросу»,— сказал Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

Он упомянул Германию, Францию, страны Прибалтики, а также Великобританию, которая «все больше и больше выступает от имени Европейского союза».

С конца прошлого года европейские власти начали обсуждения о необходимости возобновить переговоры с Россией по Украине. Идею поддержали власти Италии, Франции, Германии. Однако Великобритания выступила против, поскольку, по мнению британских властей, пока российская сторона не готова к диалогу.

Лусине Баласян