Сброс воды с Волжской ГЭС сохранят до 10 февраля

Росводресурсы сообщили о решении рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада. Группа решила сохранить текущий уровень сброса воды с Волжской ГЭС до 10 февраля.

Фото: volges.rushydro.ru В январе 2026 года суммарный приток воды составит от 9 до 11,8 куб. км

Согласно оценкам специалистов, в январе 2026 года суммарный приток воды составит от 9 до 11,8 куб. км, что на треть выше нормы. В этих условиях действующий режим пропуска позволит поддерживать уровень водохранилищ в пределах 14,5–15,0 м.

Решение может быть пересмотрено, если сложится неблагоприятная гидрологическая ситуация. Режим был установлен с 11 декабря.

