В Оренбурге обвиняют в коррупции полицейского из отдела по вопросам миграции

В Оренбургской области возбуждено уголовное дело против заместителя начальника отдела по вопросам миграции МУ МВД России «Оренбургское» по ч. 5, п. «а» ст. 290 УК РФ (Получение взятки в значительном размере группой лиц по предварительному сговору). Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Дело расследуется ведомством по материалам областного УФСБ России. По данным следствия, в 2025 году обвиняемый, действуя в сговоре с другими лицами, получил от физлица взятку в виде незаконных имущественных услуг. В обмен на это он не привлек нарушителя миграционного законодательства к административной ответственности.

В ходе расследования проведены обыски, а также выполнены иные следственные действия для сбора и закрепления доказательств. Подозреваемый находится под арестом.

Как сообщили в полиции, оперативниками собственной безопасности регионального УМВД проводится проверка по факту возможной причастности сотрудника к противоправному деянию, при подтверждении вины он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке.

Андрей Сазонов