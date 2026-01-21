Там, где клен шумит

Один из крупнейших в стране производителей авиационных двигателей АО «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение» (УМПО) убедил арбитражный суд Башкирии в нарушении договоренностей со стороны компании Pratt & Whitney Canada International lnc. В 2019 году компания заключила с УМПО долгосрочный контракт на поставку комплектующих для авиационных двигателей, но в начале 2022 года отказалась оплачивать поставки, сославшись на санкции в отношении уфимского предприятия со стороны властей Канады. Задолженность составила более 53 млн руб. Арбитражный суд Башкирии встал на сторону истца, но юристы полагают, что фактически взыскать долг с ответчика будет непросто.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран УМПО отсудило долг за импорт продукции в Канаду

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ УМПО отсудило долг за импорт продукции в Канаду

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

«ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение» убедило арбитражный суд Башкирии в законности финансовых претензий к канадскому производителю авиационных двигателей Pratt & Whitney Canada International lnc. По решению суда, иностранная компания должна выплатить уфимскому предприятию $692,2 тыс., что по курсу ЦБ на 20 января эквивалентно 53,8 млн руб.

Третьим лицом в судебном процессе участвовала прокуратура Башкирии, так как спор был «направлен на возврат в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных оборонно-промышленным предприятием, осуществляющим исполнение государственных заказов, резиденту иностранного государства».

Как следует из материалов дела, в июне 2019 года УМПО заключило с Pratt & Whitney Canada International lnc долгосрочный договор на поставку комплектующих изделий двигателя. Канадская компания обязалась оплачивать поставки в долларах США в течение 120 дней после получения изделий.

В 2019 году управляющий директор УМПО Евгений Семивеличенко сообщал, что предприятие планирует увеличить объем заказов от Pratt & Whitney Canada. По его словам, тогда предприятие вышло на «достаточно хорошие объемы» поставок, увеличив их примерно в пять раз. «Рассматривается вопрос по увеличению объема заказов. Мы находимся в плотном контакте, и наши партнеры с Pratt & Whitne Canada в нас заинтересованы»,— отмечал господин Семивеличенко. «Наши партнеры проявляют большую заинтересованность в расширении сотрудничества с ОДК-УМПО, есть хороший потенциал для развития в этом направлении»,— заявлял топ-менеджер.

ОДК-УМПО — крупнейший производитель авиационных двигателей в России. Также производит и обслуживает турбореактивные авиационные двигатели, газоперекачивающие агрегаты, узлы вертолетной техники.

Pratt & Whitney Canada International lnc — подразделение крупной американской компании Pratt & Whitney, которая, в свою очередь, является бизнес-подразделением корпорации RTX — одним из крупнейших в мире производителей аэрокосмической и оборонной продукции.

В 2021 и 2022 годах УМПО отгрузило покупателю изделий на $692,2 тыс. В марте 2022 года PWC сообщило уфимскому предприятию, что канадская служба регулирования зарубежных активов запретила компании и аффилированным с ней структурам взаимодействовать с УМПО.

Аналогичный довод PWC привело в письме в адрес Главного управления Министерства юстиции РФ по Нижегородской области, которое запрашивало позицию ответчика по поручению арбитражного суда Башкирии. В документе компания сообщила, что «канадские законы о санкциях запрещают PWC вступать в любые отношения с УМПО, в том числе выполнять условия долгосрочного соглашения о покупке». Кроме того, уфимское предприятие обязано возместить расходы, «связанные с передачей функции закупки продукта(ов) новому поставщику», указано в решении суда. Также ответчик обратил внимание, что арбитражный суд Башкирии, согласно условиям договора, с УМПО, «не обладает юрисдикцией для рассмотрения дела»: споры между контрагентами должен рассматривать арбитражный суд в Квебеке.

Арбитражный суд Башкирии пришел к выводу, что в связи с санкциями в отношении УМПО, рассмотрение спора в Канаде может быть политически мотивировано и не гарантирует справедливого судебного разбирательства.

Оценивая существо спора, суд отметил, что истец документально доказал факт поставок комплектующих, а ответчик не отрицал факт задолженности.

Адвокат Аскар Мингазетдинов полагает, что исполнить решение суда фактически будет непросто: Канада, вероятно, не признает решение башкирского суда, потому что договор между УМПО и ответчиком предусматривал рассмотрение споров в суде провинции Квебек. «Впрочем, исполнить решение суда возможно не только в Канаде, но и в других юрисдикциях, где у ответчика может имеется имущество. Допускаю, что у него имеются права требования к неким российским контрагентам, и тогда, можно будет обратить взыскание на указанное имущество должника в России. Кроме того, у ответчика до 2024 года имелись доли в российских юридических лицах, и возможно, стоит попробовать их „реанимировать“,— пояснил господин Мингазетдинов. — Отдельным направлением для исполнения судебного акта, мне представляется поиск активов ответчика в странах СНГ, суды которых более лояльны к признанию решений российских коллег».

Булат Баширов