В Татарстане объем выполненных строительных работ в 2025 году впервые превысил 1 трлн рублей, превысив показатель 2024 года (908,9 млрд) на 10,2%. Об этом сообщает РБК Татарстан со ссылкой на министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марата Айзатуллина.

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Объем строительных работ в Татарстане в 2025 году достиг 1 трлн рублей

По сравнению с 2019 годом рост составил почти в три раза. В валовом региональном продукте (5,6 трлн руб.) доля стройотрасли превышает 7%.

По словам господина Айзатуллина, в прошлом году в республике ввели в эксплуатацию более 3,5 млн кв. м жилья. 68% объема пришлось на индивидуальное строительство, 32% — на многоквартирные дома.

В 2026 году в республике планируется построить 3,2 млн кв. м жилья.

Анна Кайдалова