Дело работников автосалона в Удмуртии о хищении 144 млн рублей направлено в суд

Прокуратура Удмуртии утвердило обвинительное заключение по уголовному делу 18 работников автосалона в Завьяловском районе, обвиняемых в хищении (ст. 159 УК) более 144 млн руб. у жителей четырех регионов РФ. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Следствие считает, что в апреле—декабре 2023 года фигуранты размещали в сети объявления о продаже автомобилей по низким ценам с возможностью трейд-ин, в них содержалась информация о различных бонусах и акциях. Из обвинения следует, что потенциальные покупатели приходили в автосалон и подписывали договор купли-продажи. После детального ознакомления с документами они выясняли, что итоговая стоимость нового автомобиля значительно выше, чем оговаривалась ранее.

С трейд-ин схема, по данным следствия, работала следующим образом: фигуранты приобретали у клиентов автомобили за бесценок, обещая компенсировать это скидкой на новую машину, однако в договоре купли-продажи стоимость нового транспорта не снижалась. При отказе от сделки покупателям предлагалось вернуть только ту небольшую сумму, за которую они продали свой автомобиль. Кроме того, по договору покупатели были обязаны оплатить дополнительные товары и услуги, которые рекламировались как бесплатные.

По данным «Ъ-Удмуртия», речь идет об автосалоне «ИжЛайн», действующего от имени ООО «Авто-Мото-Салон». Директор — Вербицкий Д. С. (имя неизвестно). Напомним, в октябре 2024 года 27-летний житель Магнитогорска был заключен под стражу по делу о мошенничестве при продаже автомобилей.

Всего пострадало 74 жителя Удмуртии, Пермского края, Башкортостана и Кировской области. Сумма похищенного превысила 144 млн руб. Участники преступной группы признали свою вину, ущерб возмещен в полном объеме. Уголовное дело направлено в Завьяловский райсуд Удмуртии для рассмотрения.