Цены на лекарства в нижегородских аптеках за год выросли на 14%

Нижегородская область вошла в первую двадцатку регионов с максимальной средней ценой за одну упаковку лекарства. Об этом сообщил главный редактор ИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов со ссылкой на аналитические данные компании RNC Pharma.

По данным аналитиков, по сравнению с годом ранее в 2025 году рост цен на лекарства в Нижегородской области составил 14,1%.

В лидерах по объемам продаж у нижегородцев оказались препараты половых гормонов, средства для лечения заболеваний печени, желчевыводящих путей и сахарного диабета.

