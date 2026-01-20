Питерский район Саратовской области назвали «территорией безнадеги»
Депутаты Саратовской областной думы планируют посетить проблемные районы. Перед поездкой они заслушают отчеты местных чиновников, чтобы лучше понять ситуацию. На заседании комитета по промышленности и инвестиционной политике начали с Питерского района.
Заместитель главы администрации Питерского района Саратовской области Наталья Строганова
Фото: Саратовская областная Дума
Заместитель главы администрации Питерского района Саратовской области Наталья Строганова сказала, что это один из отдаленных Левобережных районов региона. Он граничит с Волгоградской областью, а два муниципальных образования — с Казахстаном. В Питерском районе живет чуть более 14 тыс. человек в 43 населенных пунктах. Земля — основа ресурсной базы: 97% земель относятся к сельхозназначению. По району проходит туристический маршрут, есть этнокультурный комплекс «Питерская мельница», где каждый год проводят областной фестиваль и другие мероприятия.
Строганова сообщила, что бюджет и собственные доходы растут: с 82 млн руб. в 2022 году до 136 млн руб. в 2025 году. Также вырос оборот розничной торговли.
Местные жители в основном работают в бюджетной сфере — это более 75% от полутора тысяч работающих. Меньше людей заняты в ресурсоснабжающих организациях и сельском хозяйстве.
Чиновники района считают, что для инвесторов привлекательны свободные земли, инвестиционные площадки, потенциал для создания новых и наличие туристического маршрута.
В 2025 году в Питерском районе реализовали 22 инвестиционных проекта на общую сумму 134 млн руб. Из них 19 проектов уже завершили, а 3 перенесли на 2026 год. В основном они связаны с сельским хозяйством: строительство мехтоков, животноводческих помещений, весовых, реконструкция и строительство складов, ввод в оборот неиспользуемой пашни.
При этом среди главных потребностей населения назвали необходимость открыть мини-гостиницу и Дом быта в селе Питерка, пункты выдачи в селе Новотулка, а также развить придорожный сервис на федеральной трассе у этого села. Это нужно, потому что транспортный поток может увеличиться.
Депутат Владимир Есипов (КПРФ) назвал район «территорией безнадеги», где больше вопросов, чем ответов, и указал на низкую инвестиционную привлекательность. Он также спросил, не боится ли Строганова, что Питерский район из-за низкой эффективности попадет под оптимизацию и его объединят с другим районом. Чиновница ответила, что такие вопросы не в ее компетенции.
Председатель комитета Александр Анидалов (КПРФ) назвал ситуацию в Питерском районе катастрофической: трудоспособного населения очень мало, поэтому о демографическом положении сказать ничего обнадеживающего нельзя.