СвЖД планирует повысить на 1,5% перевозки грузов в 2026 году

Свердловская железная дорога (СвЖД) готова увеличить на 1,5% перевозки объемов грузов в 2026 году в регионах Урала, Западной Сибири и Прикамья, сообщили в пресс-службе СвЖД. Основной рост ожидается в сегментах черных металлов, строительных материалов, лесных грузов, удобрений, а также руды железных и цветных металлов. Ранее правительство РФ поставило задачу увеличить объемы железнодорожных перевозок на 1,5% по сравнению с 2025 годом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СвЖД Фото: Пресс-служба СвЖД

19 января в Екатеринбурге прошло совещание Регионального координационного совета (РКС), возглавляемого начальником СвЖД Павлом Бурцевым. В мероприятии приняли участие представители ОАО «РЖД», региональных властей, промышленных предприятий и операторов подвижного состава. Они обсудили тенденции развития в ключевых отраслях промышленности и планы погрузки предприятий в 2026 году. Для координации работы и контроля выполнения задачи по повышению перевозок участники договорились проводить встречи в формате координационных советов ежеквартально и вести оперативную сверку планов.

Павел Бурцев отметил, что в 2025 году по большинству регионов СвЖД наблюдалось снижение объемов погрузки: в целом на 9% — или 12,6 млн тонн по сравнению с предыдущим годом. Основной объем перевозок на СвЖД связан с доставкой технологического сырья для металлургической, топливно-энергетической, химической промышленности, а также для производства удобрений и строительства дорог.

При этом СвЖД продолжает работу по повышению конкурентоспособности транспорта для отправителей грузов, в том числе за счет оптимизации подвижного состава. К декабрю 2025 года удалось повысить надежность доставки до 99,9% (+3,5%) относительно января, скорость доставки — до 484 км/сутки (+10%), а оборот вагона ускорился на 1,3 суток (+15%). Эти показатели стали результатом мер по сокращению избыточного парка порожних, невостребованных под погрузку вагонов. По словам господина Бурцева, в настоящее время инфраструктура СвЖД позволяет обеспечить рост перевозок при сохранении высокой скорости и надежности доставки.

Ирина Пичурина