Зарплаты машиностроителей в Челябинской области выросли за год на 50%

В 2025 году средняя зарплата специалистов в сфере транспортного машиностроения в Челябинской области составила 115,9 тыс. руб. Показатель увеличился на 53% к 2024 году. Это самая серьезная динамика роста жалованья среди профессиональных отраслей в регионе, сообщает «Авито Работа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Машиностроители занимаются проектированием, производством и ремонтом всех видов транспортных средств и техники. Их доход во многом зависит от формата занятости — многие устраиваются на сменный график. Кроме того, такие специалисты часто получают бонусы, премии и компенсационные выплаты.

На втором месте по динамике роста зарплатных предложений оказался клининг. В 2025 году таким профессионалам готовы были платить 41,9 тыс. руб., что на 38% больше, чем в 2024-м. В топ-3 также вошла сфера производства непродовольственных потребительских товаров. Здесь жалованье в среднем выросло на 33% — до 82,7 тыс. руб.

Виталина Ярховска