Власти Китая выделят на стимулирование инвестиций и потребления $71,4 млрд

Правительство КНР обнародовало ряд мер по стимулированию внутренних инвестиций и потребления на 2026–2030 годы. План включает специальную программу гарантий для частных инвестиционных кредитов и процентных субсидий для потребительских кредитов. Как сообщает Министерство финансов КНР, на эту программу будет выделено 500 млрд юаней ($71,4 млрд).

Специальный план гарантий будет действовать в течение двух лет. Ожидается, что он позволит производственным компаниям получить кредиты для поддержки своей деятельности, включая покупку оборудования и сырья, модернизацию, цифровизацию, реконструкцию и расширение производственных зданий и т. п. Кроме того, кредиты смогут получить компании сферы услуг, включая работающих в секторах общественного питания, гостиничного бизнеса, здравоохранения, ухода за пожилыми и детьми, культуры и развлечений, туризма, спорта, торговли.

Согласно планам правительства, государство будет нести не более 80% ответственности за кредитный риск, а банки — не менее 20%. По оценкам властей, эти меры позволят укрепить внутреннее потребление, увеличив его долю в экономике страны в ближайшие пять лет. Комментируя эти решения, вице-председатель Национальной комиссии по развитию и реформам Ван Чанлинь отметил, что «наличие сильного предложения при слабом спросе в нынешних экономических условиях — действительно очень серьезная проблема». Ее решение также предусматривает ряд мер по улучшению качества жизни потребителей, что будет способствовать «повышению готовности жителей тратить средства».

Алена Миклашевская