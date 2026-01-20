Около 88% нижегородских работодателей столкнулись с кадровыми проблемами

В 2025 году 6% нижегородских компаний столкнулись с острым кадровым дефицитом. Еще 38% работодателей отмечали нехватку людей по многим направлениям, 44% испытывали сложности при поиске отдельных специалистов. Только около 13% работодателей не сталкивались с трудностями при подборе сотрудников. Такие данные опубликовал кадровый сервис Headhunter.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Самая сложная ситуация с кадрами в прошлом году возникла у гостиниц, ресторанов, общепита и кейтеринга. В этой сфере об остром кадровом дефиците сообщили 32% компаний. В логистике сильную нехватку персонала отметили 27% работодателей. В розничной торговле, легкой промышленности, строительстве и недвижимости об остром дефиците заявили по 22% организаций.

Наиболее стабильной оказалась сфера информационных технологий и системной интеграции — лишь 5% работодателей заявили об остром дефиците, тогда как 44% сталкивались с трудностями только при подборе отдельных специалистов.

Главной причиной кадровых трудностей 50% работодателей назвали неконкурентный уровень заработных плат. Еще 32% организаций указали на завышенные требования к кандидатам, 28% — на тяжелые или непривлекательные условия труда. Кроме того, 20% признали, что нанимающим руководителям не хватает навыков для качественного отбора сотрудников. Еще 9% работодателей считают свою компанию непривлекательной с точки зрения отрасли бизнеса, а 3% указали на некачественную или слишком медленную работу специалистов по подбору персонала.

Андрей Репин