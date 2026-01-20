В Оренбурге суд рассмотрит дело о хищении свыше 9,5 млн рублей через «автоподставы»

В Ленинский районный суд Оренбурга направлено уголовное дело в отношении двух жителей, которые обвиняются по ч.ч. 2 и 4 ст. 159.5 УК РФ «Мошенничество в сфере страхования, совершенное в особо крупном размере» и ч. 1 ст. 327 УК РФ «Подделка официального документа». Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По версии следствия, с января 2022 года по май 2024 года обвиняемые, имеющие высшее юридическое образование, управляли дорогостоящими автомобилями. Они создали и реализовали организованную схему. Фигуранты дела намеренно инициировали ДТП, используя незначительные правонарушения со стороны других участников движения. В схеме использовались редкие модели автомобилей. После оформления аварий фигуранты направляли документы в страховые компании для получения возмещения. В результате действий обвиняемым удалось похитить свыше 9,5 млн руб.

Обвиняемые были задержаны. На их имущество стоимостью свыше 15 млн руб. наложен арест.

Руфия Кутляева