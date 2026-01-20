Самарская область занимает шестое место в России по распространению ВИЧ-инфекции

Самарская область входит в число регионов с высоким уровнем распространения ВИЧ-инфекции, занимая шестое место в стране. Об этом сообщает Самарская губернская дума.

На 1 января 2026 года в Самарской области проживает 38771 человек с установленным диагнозом. Из них 80% живут в Самаре и Тольятти. В думе уточняют, что наблюдается положительная динамика — первичная заболеваемость за десять лет снизилась на 40,5%.

Комитет по здравоохранению, демографии и социальной политике поддержал предложение рассмотреть возможность включения теста на ВИЧ в ежегодную диспансеризацию.

«Современная терапия дает прекрасные результаты для пациентов с ВИЧ-инфекцией. Сдерживает хорошую динамику низкий охват тестированием. Сегодня он составляет около 38%, а нам необходимо поднять его до 70–80%. Только так мы сможем выявить скрытую часть людей, которые не подозревают, что уже болеют, инфицированы. Это заболевание перестало быть маргинальным — сегодня с ним сталкиваются абсолютно социально благополучные люди. При этом мы сталкиваемся и с опасным явлением: ВИЧ-диссидентством, когда люди отрицают существование болезни, рискуя не только своим здоровьем, но и здоровьем своих детей», — подытожила обсуждение председатель комитета Самарской губернской думы по здравоохранению, демографии и социальной политике Анна Дубасова.

Руфия Кутляева