В четырех городах Красноярского края продлен режим «черного неба»

На территории четырех городов Красноярского края продлен режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) первой степени. Режим «черного неба» будет действовать до вечера 22 января в Красноярске, Ачинске, Назарове и Лесосибирске, сообщает Среднесибирское УГМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В Абакане и Черногорске (Хакасия) — до вечера 21 января. Как писал «Ъ-Сибирь», режим НМУ действует в этих городах с 16 января.

По данным синоптиков, 21 и 22 января в центральных районах Красноярского края температура воздуха местами опустится ниже -47 градусов. В Республике Хакасия прогнозируется похолодание до -37 градусов.

Александра Стрелкова