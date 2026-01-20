Количество точек бесплатного Wi-Fi в Нижегородской области выросло до двух тысяч

В Нижегородской области за полгода общее количество точек бесплатного Wi-Fi выросло более чем на 40%. По данным областного минцифры, сейчас в регионе работают 2 тыс. бесплатных точек доступа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Приволжье», вопрос об открытии новых точек доступа остро встал в середине 2025 года, когда в Нижегородской области начались регулярные отключения мобильного интернета. Региональные власти назвали это необходимой мерой из-за продолжающихся атак беспилотников. На тот момент в регионе насчитывалось 1397 точек бесплатного Wi-Fi.

Из общего числа точек доступа, открытых в прошлом году, 450 организовали по инициативе минцифры. Около сотни из них обеспечивают доступ к интернету в медучреждениях. В сентябре 2025 года доступ к общественному интернету был обеспечен в родильных домах Нижнего Новгорода и в Дзержинске. К ноябрю было запущено 206 новых точек доступа в двух этих городах.

По данным сервиса 2ГИС, Нижний Новгород занимает третье место по общему количеству общедоступных точек Wi-Fi среди крупных российских городов. Сейчас в городе насчитывается 1286 таких точек. В этом рейтинге Нижний Новгород обогнал Санкт-Петербург (1237 точек), но уступил Москве (5351 точка) и Сочи (2612 точек).

Найти ближайшую точку доступа можно на карте бесплатного Wi-Fi в мобильном приложении «Карта жителя Нижегородской области».