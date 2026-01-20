В Петербурге выписал штрафы на 15,9 млн рублей за контрафактный алкоголь

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор Роману и Екатерине Беляковым, Владимиру Васильеву, Зоиржону Норматову и Шахбозу Хуррамову по делу о незаконном обороте спиртосодержащей продукции (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ) и незаконном использовании товарного знака (ч. 2 ст. 180 УК РФ). В сумме подсудимые получили штрафы на 15,9 млн рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По версии обвинения, не позднее 30 ноября 2020 года фигуранты организовали производство и сбыт спиртосодержащей продукции без лицензии. Эту деятельность они вели до ее пресечения 26 февраля 2024 года. Общую стоимость произведенной и реализованной продукции оценили не менее чем в 2,779 млн рублей. Роман Беляков координировал действия участников, подбирал помещение и оборудование, закупал сырье и искал покупателей, а Екатерина Белякова занималась заказами, учетом средств и поставками. Остальным вменили работу на производстве и доставку продукции.

Также, как утверждало обвинение, на части продукции незаконно размещали товарные знаки «Белуга» — не менее чем на 123 бутылках общим объемом 615 литров. Ущерб правообладателю «Белуга Глобал ЛТД» и лицензиату ООО «НоваБев Брендс» составил не менее чем 649,6 тыс. рублей.

Подсудимые вину признали, но отрицали, что действовали в составе организованной группы. Суд назначил штрафы: Роману Белякову — 3,5 млн рублей, Екатерине Беляковой и Владимиру Васильеву — по 3,2 млн рублей, Зоиржону Норматову и Шахбозу Хуррамову — по 3 млн рублей. Норматову и Хуррамову зачли время содержания под стражей, наказание сочли отбытым, их освободили в зале суда.

Кроме того, суд взыскал с осужденных солидарно в пользу ООО «НоваБев Брендс» 876,7 тыс. рублей компенсации за незаконное использование товарного знака.

Артемий Чулков