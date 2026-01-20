В 2025 году 17% компаний Башкирии испытывали острый дефицит кадров

В прошлом году 17% работодателей Башкирии столкнулись с острым кадровым дефицитом, сообщает пресс-служба HeadHunter. 28% компаний отметили нехватку сотрудников «по многим направлениям», а у 42% наблюдались сложности при поиске отдельных специалистов.

Почти что не сталкивались с кадровыми проблемами 10% фирм, а еще 2% организаций не заметили дефицита персонала.

Чаще всего на нехватку людей жаловались работодатели в сфере гостиниц и общественного питания, где 32% компаний заявили об остром дефиците кадров. Самой стабильной для бизнеса с точки зрения рынка труда оказалась сфера информационных технологий — лишь 5% работодателей оценили ситуацию с кадрами как острую.

Половина компаний республики главной причиной кадровых трудностей называет неконкурентный уровень зарплат.

Идэль Гумеров