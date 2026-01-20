В Оренбурге у местного жителя изъяли более 1300 г марихуаны
В Оренбурге задержали 50-летнего местного жителя за незаконное хранение наркотиков, сообщает полиция Оренбургской области.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
По данным ведомства, во время обследования дома подозреваемого в Оренбурге в кладовом помещении обнаружили и изъяли вещество растительного происхождения. По результатам экспертизы, веществом является наркотик — марихуана массой свыше 1300 г. Житель пояснил полицейским, что хранил запрещенное растение для личного потребления.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств в крупном размере».