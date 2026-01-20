42-летний житель Буинска представляясь успешным бизнесменом, похитил у 24 человек 51 млн руб. Его дело передано в Советский районный суд Казани для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры Казани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Житель Буинска предстанет перед судом за мошенничество на 51 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Житель Буинска предстанет перед судом за мошенничество на 51 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, с июля 2021 года по февраль 2025 года подозреваемый знакомился с женщинами, оказывал небольшие услуги (ремонтировал машину, помогал с оформлением ипотеки) и просил финансовую помощь якобы для бизнеса и поставки автомобилей.

Кроме того, под предлогом поставки машины подозреваемый похитил у жителя Казани 2,3 млн руб.

Во время предварительного следствия он возместил 9,7 млн руб. и частично признал вину. Его обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Анна Кайдалова