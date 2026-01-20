Ученые реконструировали внешность 8500-летнего предка американцев

Бразильские ученые создали 3D-изображение лица Кенневикского человека, древнего предка североамериканцев. По словам ученых, это лицо «сильного и выносливого человека», а его черты свидетельствуют о «жизни в постоянных физических трудах в режиме выживания». Об этом сообщает Sky News.

Фото: Cicero Moraes

Хорошо сохранившиеся останки Кенневикского человека были найдены в штате Вашингтон рядом с городом Кенневик в 1996 году. Радиоуглеродный анализ находки показал, что этот человек жил примерно 8,5 тыс. лет назад, умер в возрасте 40–55 лет и был похоронен. Его внешность реконструировали по хорошо сохранившемуся черепу с помощью 3D-моделирования на основе «знаний анатомии и статистических данных».

Ученые отмечают, что такая реконструкция довольно точно позволяет восстановить внешность за исключением таких деталей, как цвет кожи и зоны расположения волос на лице и голове. Поэтому форма бороды, усов и «прическа» были смоделированы программой на основе «имеющихся знаний и данных». Кроме того, анализ останков позволил сделать вывод о многочисленных травмах, перенесенных этим человеком, включая переломы и ранения, некоторые из которых могли стать причиной смерти.

Алена Миклашевская