Главе СКР доложат о небезопасных развлекательных услугах в Кумертау

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю управления по Башкирии Владимиру Архангельскому доложить о расследовании уголовного дела о небезопасных развлекательных услугах в Кумертау.

Как сообщает Информационный центр СКР, в приемную главы ведомства обратилась жительница республики, выразившая несогласие с ходом уголовного дела о небезопасных услугах, которые якобы оказывали сотрудники базы отдыха. В июне прошлого года дочь заявительницы и еще несколько человеки катались на водном аттракционе, который буксировал гидроцикл. Из-за резких маневров и превышения водителем скорости посетители, в том числе дочь обратившейся, упали с надувного судна и получили травмы.

В сообщении отмечается, что катание было организовано в водоеме, где купание запрещено. Кроме того, сотрудники компании, оказывавшей услуги, не помогли пострадавшим. К ответственности на сегодня привлечь никого не удалось.

Майя Иванова