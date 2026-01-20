В Оренбуржье с подрядчика, занимающегося расчисткой русла Урала, взыскали свыше 700 тысяч рублей

Суд удовлетворил требование Орской природоохранной прокуратуры взыскать свыше 700 тыс. руб. с подрядчика, выполняющего работы по расчистке русла реки Урал, в качестве ущерба, причиненного окружающей среде. Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

По информации надзорного ведомства, организация во время выполнения работ по расчистке русла реки Урал незаконно вырубила 48 деревьев породы клен, вяз, тополь и ива. Сумма ущерба, причиненного действиями подрядчика, превысила 700 тыс. руб. В связи с этим прокуратура обратилась в суд.

Руфия Кутляева