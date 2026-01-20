Бугульминцу грозит до пяти лет лишения свободы за удар полицейскому

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 41-летнего жителя Бугульмы, ударившего полицейского. Об этом сообщает пресс-служба Бугульминской городской прокуратуры.

По данным следствия, инцидент произошел 29 ноября 2025 года на улице Каюма Насырова. Местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения и сопротивляясь тому, чтобы его доставили в отдел полиции, ударил полицейского головой в лицо.

Его обвиняют по ч. 1 ст. 318 УК РФ (насилие в отношении представителя власти). Максимальное наказание по статье — до пяти лет лишения свободы. Дело направлено в суд.

Анна Кайдалова