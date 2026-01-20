В Саратовской области ветераны боевых действий получат бесплатно участки

В Саратовской области Героям России, а также защитникам границ земельные участки будут выдавать бесплатно. Соответствующий законопроект рассматривался в областной думе на заседании комитета по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антонина Галяшкина

Фото: Саратовская областная Дума Антонина Галяшкина

Фото: Саратовская областная Дума

Председатель комитета Антонина Галяшкина («ЕР») сообщила, что законопроект разработан, чтобы привести региональное законодательство в соответствие с федеральным. Таким образом, в Саратовском регионе бесплатно получить в собственность земельный участок смогут военнослужащие и лица, удостоенные звания Героя Российской Федерации или награжденные орденами за заслуги, проявленные при отражении вооруженного вторжения на территорию страны, а также в ходе вооруженной провокации на государственной границе и территории субъектов РФ, прилегающих к районам проведения СВО.

Законодатели считают, что ветераны боевых действий рискуют жизнью, обеспечивая безопасность государства, поэтому имеют право на эту меру поддержки наравне с непосредственными участниками СВО.

Татьяна Смирнова