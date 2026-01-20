Экс-депутат выкупил участок у Ладожского озера в Рахье по льготной схеме

Во Всеволожском районе Ленинградской области бывший депутат Рахьинского поселения Сергей Саморуков получил в собственность участок у берега Ладожского озера по цене значительно ниже кадастровой, а затем продал его за 19 млн рублей. Об этом сообщает 47news.

По данным издания, речь идет о земельном наделе площадью 12,2 сотки, выставленном на торги в 2024 году для аренды на 20 лет. Начальная стоимость аренды составляла 810 тыс. рублей в год. Торги проводились несколько раз. По их итогам цена аренды выросла до 39 млн рублей в год, а победителем признали господина Саморукова. Договор подписали 18 июня 2024 года.

Уже 10 июля 2024 года с администрацией поселения был заключен договор купли-продажи участка. Основанием для выкупа стало наличие на территории жилого дома. Администрация составила акт осмотра 28 июня, в котором объект описан как имеющий признаки индивидуального жилищного строительства. По оценке издания, выкуп по такой схеме мог пройти по льготной цене, предусмотренной земельным кодексом, в пределах 3–15% от кадастровой стоимости.

Издание сообщает, что в документах есть запись о добровольном сносе дома 16 июля 2024 года. Участок же позднее был реализован за 19 млн рублей.

Господин Саморуков избирался муниципальным депутатом Рахьи в 2019 году. В 2024 году он избрался вновь, а 2025-м сложил полномочия на фоне претензий прокуратуры.

Артемий Чулков