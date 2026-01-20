Прокуратура Саратовской области восстановила права на лекарства сотен льготников

Прокуратура Саратовской области подвела итоги работы в сфере здравоохранения за 2025 год. Вопрос находился на личном контроле прокурора региона Сергея Филипенко.

Жители области, особенно люди с инвалидностью, в прошлом году часто жаловались в прокуратуру. Они не могли получить льготные лекарства и медицинские изделия. Рост жалоб показал системные проблемы, подчеркивает пре6сс-служба надзорного ведомства.

Проблемы возникли не только из-за нехватки денег. Так, Министерство здравоохранения области несвоевременно заключило государственные контракты на поставку препаратов. Особенно трудно было онкологическим больным, пациентам с редкими заболеваниями и тем, кому нужны сахароснижающие средства, подчеркивает прокуратура.

В результате по материалам проверки следственные органы возбудили уголовное дело. Его расследуют в отношении министерства здравоохранения области по статье о превышении должностных полномочий.

Прокуроры привлекли к ответственности чиновников и врачей. Замминистра здравоохранения области получили штрафы за нарушение сроков рассмотрения обращений граждан. К административной ответственности также привлекли 20 должностных лиц районных больниц. Они не соблюдали порядки оказания медицинской помощи и не выписывали льготные рецепты. Главным врачам объявили предостережения. Им разъяснили возможную административную и уголовную ответственность.

В защиту граждан прокуроры обратились в суд. Они требовали обеспечить людей, особенно детей с инвалидностью, необходимыми лекарствами. Также они добивались возмещения денег за препараты, которые граждане купили сами, и компенсации морального вреда. Всего они подали 277 исков. Суд удовлетворил почти все из них. Остальные иски находятся на рассмотрении.

Вмешательство прокуратуры дало результат. Удалось снизить дефицит средств на закупку лекарств. Расходы на территориальную программу гарантий бесплатной медицинской помощи увеличили. В итоге свои права отстояли более 700 жителей Саратовской области. Они получили льготные медикаменты, необходимую помощь или денежную компенсацию.

Работа носила системный характер. Прокуроры выявили в 2025 году 2118 нарушений в сфере здравоохранения. Годом ранее нарушений было 1070. Для их устранения прокуратура внесла 812 представлений. В суды направили 406 исковых заявлений. К дисциплинарной ответственности привлекли 626 должностных лиц. Административные наказания получили 72 человека.

Риски дефицита лекарств сохраняются. Поэтому прокуратура продолжает особый контроль. Надзорное ведомство следит, как лечебные учреждения формируют заявки на препараты. Оно контролирует, как выписывают и обеспечивают льготные рецепты, а также как исполняют судебные решения. Это нужно для защиты прав граждан.

Никита Маркелов