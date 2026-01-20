Кабмин России перевел 171 га лесных земель в Татарстане под промышленные объекты
Правительство России перевело 171 га Биклянского лесничества в Татарстане в категорию земель специального назначения для строительства промышленных объектов. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовых актов
Земли лесного фонда, расположенные в Нижнекамском лесничестве, перевели в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, а также земель обороны, безопасности и иного специального назначения.
Документ подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.