Госучреждение требует демонтировать забор базы отдыха на берегу озера Увильды

Государственное бюджетное учреждение «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» подало иск к базе отдыха «Лесная сказка» с требованием демонтировать забор, который перекрывает проход к берегу озера Увильды. Информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

Учреждение считает, что база должна убрать часть металлического забора и предоставить населению доступ к двадцатиметровой береговой полосе водоема. Истец просит установить срок исполнения требований — два месяца после вступления решения суда в силу.

Суд принял заявление госучреждения к производству. Первое заседание назначено на 25 февраля 2026 года.

Виталина Ярховска