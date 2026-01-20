Игроки СКА стали жертвами простого хоккея

Хоккеисты СКА проиграли второй матч чемпионата КХЛ подряд на своем льду. На этот раз минскому «Динамо» - 3:4. Играли армейцы вроде бы неплохо, дважды сравнивали счет в не самой простой ситуации, но все решили индивидуальные ошибки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хоккейный матч СКА – «Динамо» Минск

Фото: ХК СКА Хоккейный матч СКА – «Динамо» Минск

Фото: ХК СКА

Минское Динамо» по стилю - более удобный соперник для СКА. И само играет, и другой команде дает. Это не «Сочи», который одолел армейцев в Ледовом дворце в предыдущем матче, действуя на контратаках. Большую часть времени южане провели в своей штрафной, защищая ворота. Игорь Ларионов, главный тренер СКА, тогда кинул им «невидимый» упрек, сказав, что, дескать, все понятно - команда научилась «закрываться», так добывает очки.

После игры с минским «Динамо» Ларионов, сказал, что этот соперник играет просто: идет пас в среднюю зону, подправление - и атака. СКА тоже может так играть, дал понять его тренер, но идет по более сложному пути. Играет в более комбинационный и непредсказуемый хоккей - так можно интерпретировать мысль Игоря Ларионова.

Но сами армейцы, такое впечатление запутываются в такой игре. Часто теряют шайбу. По потерям они вообще одни из худших в лиге. В матче с «Сочи» петербуржцы уступили сопернику в этом компоненте со счетом 10-25. В игре с «Динамо» было лучше: 12-21. Но потеря шайбы - часто гол. Именно так армейцы пропустили вторую шайбу в игре с минским «Динамо». Их капитан Сергей Плотников отдал сопернику, тот вошел в зону, дождался подключения партнера, и бросок канадского защитника гостей Николя Мелоша оказался точен. До этого у «Динамо» отличился нападающий Станислав Галиев - после красивой атаки.

0:2 поставил перед хозяевами непростую задачу, потому что «Минск» - команда опытная, идет среди лидеров Западной конференции КХЛ. А у СКА в начале второго периода случилась еще одна неприятность: вратарь Сергей Иванов «схватил» четыре минуты штрафа за то, что врезал клюшкой в лицо игроку «Динамо» у своих ворот. Умысла в действиях голкипера СКА не было, он переносил клюшку с одной руки на другую, не видя соперника. Надо было делать это осторожнее. А так хозяева вынуждены были четыре минут обороняться. Они выстояли и на эмоциях побежали забрасывать шайбы. И это у них получилось. Сначала отличился канадский защитник Маркус Филлипс, броском со средней дистанции поразивший цель. А потом СКА как раз забил после красивой атаки, которые так любит его тренер Игорь Ларионов. Отличился нападающий Матвей Поляков, бросивший с неудобной руки в ближнюю «девятку» ворот «Динамо».

Однако армейцы не были бы армейцами, если бы не повторяли ошибки из матча в матч. Они пропустили в концовке второго периода игры с «Сочи», сделали это и сейчас, после того как их игрок нарушил правила, и динамовцы выпустили на лед лишнего хоккеиста. Их атаку завершил форвард Вадим Шипачев, когда-то выступавший за СКА. Он - из тех, кто частенько поражает ворота армейцев Петербурга. Делал это Шипачев, выступая за разные команды. В недавнем матче с «Адмиралом» Шипа, как его называют, «выбил» тысячу очков в КХЛ, сделав голевую передачу. Он первый игрок, добившийся такого достижения. Гол в ворота СКА увеличил статистику форварда до 1002 очков. И вернул армейцев к роли отыгрывающихся.

Те нашли в себе силы снова сравнять счет, благодаря действиям Николая Голдобина у чужих ворот в середине третьего периода. Он «пробил» канадского голкипера «Динамо» Закари Фукале броском с острого угла - причем повторным. Но в концовке матча «слово взял» голкипер СКА Сергей Иванов. Он, стараясь выбросить шайбу на другую сторону площадки, «переборщил» - и выкинул ее за пределы льда. За это полагается удаление. Хозяева снова остались в меньшинстве, и за 30 секунд до третьей сирены тот же Галиев подставил клюшку под бросок партнера. Динамовцы выиграли 4:3.

Армейцы остались после этого поражения на седьмом месте «Запада», они опережают на два очка московский «Спартак», с которым сыграют 22 января в Ледовом дворце. Но в целом борьба за место в плей-офф еще не закончена, особенно учитывая то, что «Шанхайских драконов», которые являются основными преследователями СКА и «Спартака», возглавил новый тренер (американец Митч Лав, о чем сообщал «Ъ»), и никто не знает, что они покажут на финише регулярного чемпионата.

СКА нужно, по возможности, усилить состав до 25 января, который будет последним днем для операций на рынке. Раз кто-то в команде не понимает всех задумок Игоря Ларионова и допускает промахи, приводящие к поражениям. Клуб ищет новых игроков для обмена или приобретения, но сложность в том, как сказал Игорь Ларионов, что у партнеров на переговорах «хорошие аппетиты», они привыкли, что СКА щедро платит. Но после ухода из армейской команды Романа Ротенберга, который был и главным тренером, и одним из руководителей клуба, бюджет СКА значительно сократился. Поэтому клуб не может позволить себе такие дорогие покупки, как раньше. Пусть даже не все из них оказались оправданы. Многих из тех, на кого тратил деньги СКА, уже нет в команде.

Кирилл Легков