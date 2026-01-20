В Самарской области в поселке Рощинский прошел рейд против не вставших на воинский учет

В поселке Рощинский Волжского района Самарской области, где находится военная часть, прошел рейд против не вставших на воинский учет. Об этом сообщил депутат собрания представителей Волжского района Вячеслав Муртазин.

Рейд провели сотрудники Следственного комитета России совместно с администрацией Волжского района, депутатами и сотрудниками ДПС.

«В ходе проведения мероприятия были установлены лица, которые получили паспорт гражданина России, но не встали на воинский учет. Все вышеуказанные лица будут доставлены в военкомат для дальнейшего разбирательства»,— сообщил Вячеслав Муртазин.

По данным представителя СКР, выявлено два лица, не вставших на воинский учет.

Сабрина Самедова