В Самарской области в поселке Рощинский прошел рейд против не вставших на воинский учет
В поселке Рощинский Волжского района Самарской области, где находится военная часть, прошел рейд против не вставших на воинский учет. Об этом сообщил депутат собрания представителей Волжского района Вячеслав Муртазин.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Рейд провели сотрудники Следственного комитета России совместно с администрацией Волжского района, депутатами и сотрудниками ДПС.
«В ходе проведения мероприятия были установлены лица, которые получили паспорт гражданина России, но не встали на воинский учет. Все вышеуказанные лица будут доставлены в военкомат для дальнейшего разбирательства»,— сообщил Вячеслав Муртазин.
По данным представителя СКР, выявлено два лица, не вставших на воинский учет.