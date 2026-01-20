Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Самарской области в поселке Рощинский прошел рейд против не вставших на воинский учет

В поселке Рощинский Волжского района Самарской области, где находится военная часть, прошел рейд против не вставших на воинский учет. Об этом сообщил депутат собрания представителей Волжского района Вячеслав Муртазин.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Рейд провели сотрудники Следственного комитета России совместно с администрацией Волжского района, депутатами и сотрудниками ДПС.

«В ходе проведения мероприятия были установлены лица, которые получили паспорт гражданина России, но не встали на воинский учет. Все вышеуказанные лица будут доставлены в военкомат для дальнейшего разбирательства»,— сообщил Вячеслав Муртазин.

По данным представителя СКР, выявлено два лица, не вставших на воинский учет. 

Сабрина Самедова