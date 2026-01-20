Президент Грузии не помиловал оппонентов властей

19 января в связи с праздником Крещения Господня президент Грузии Михаил Кавелашвили помиловал 159 осужденных, но среди них не оказалось ни одного из 35 заключенных, которых грузинские суды приговорили к различным срокам тюремного заключения за участие в антиправительственных акциях ноября и декабря 2024 года. Об этом сообщает Interpressnews.

Родственники осужденных все же надеялись на президентское помилование, поэтому многие из них вместе с журналистами провели ночь после праздника Крещения у Глданской тюрьмы в пригороде Тбилиси, а также у Руставской женской колонии, где содержится журналистка Мзия Амаглобели (ставшая символом протестов), приговоренная к двум годам лишения свободы за то, что в ходе акции протеста дала пощечину начальнику батумской полиции. За время содержания в колонии она ослепла на один глаз.

Говоря об «ожиданиях по президентскому помилованию», один из лидеров правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» депутат парламента Тенгиз Шарманашвили заявил во вторник, что ожидания помилования «были беспочвенны», поскольку, по его словам, «процесс оказался политически ангажированным», а для принятия решения о помиловании «необходимы шаги с другой стороны».

При этом Шарманашвили явно имел в виду, что ни один из заключенных не раскаялся в своих действиях и не просил президента о помиловании, хотя юридически глава государства имеет право помиловать осужденных и без выполнения этих условий.

С 28 ноября 2024 года после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о приостановке переговоров по вступлению в ЕС в Тбилиси и других грузинских городах произошли ожесточенные столкновения между полицией и демонстрантами.

Георгий Двали, Тбилиси