В Норвегии разослали 13,5 тыс. уведомлений о конфискациях на случай войны с РФ

Гражданам Норвегии 19 января разослали 13,5 тыс. предварительный реквизиций. В них идет речь о возможном конфискации имущества в случае начала войны с Россией. Реквизиции распространяются на транспортные средства, технику, недвижимость.

Более чем для половины граждан полученные реквизиции не стали неожиданностью, поскольку они продлевали действие выданных в прошлые годы, сообщает британская газета The Telegraph со ссылкой на военных чиновников Норвегии.

«Наше общество должно быть готово к кризисам в сфере безопасности и, в худшем случае, к войне… Мы проводим масштабное наращивание военной и гражданской готовности», — заявил глава логистической службы армии Норвегии Андерс Йернберг.