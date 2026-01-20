«Центр 800» взыскал долг с подрядчика, не сдавшего ремонт в «Маяке»

Автономная некоммерческая организация «Центр 800» получила судебное решение о взыскании 6,8 млн руб. неотработанного аванса, процентов и неустойки за непринятый ремонт в промышленном корпусе банка Рукавишникова на Нижневолжской набережной. В этом историческом здании 1916 года постройки сейчас располагается центр творческих инициатив «Маяк».

Контракт стоимостью 36,8 млн руб. на отдельные работы по сохранению объекта культурного наследия был заключен в июне 2021 года с ООО «Джуман Рашн Реновейшн». Как следует из судебного решения, в 2021 году «Центр 800» неоднократно сообщал подрядчику о нарушениях им условий договора. Поскольку даже через 268 дней после истечения срока работ «Джуман Рашн Реновейшн» не получило в управлении госохраны объектов культурного наследия разрешения на работы по сохранению ОКН, принять у него результат заказчик не мог. В 2022 году «Центр 800» направил подрядчику уведомление об одностороннем отказе от договора, но оно вернулось по почте: адресат его не получил.

Поскольку подрядчик не соблюдал порядок сдачи выполненных работ на сумму 4 млн руб., а «Центр 800» их не принял, то «не представляется возможным определить юридическую и потребительскую ценность данного результата работ», указал суд в решении о взыскании долга.

Иван Сергеев