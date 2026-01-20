В Саратовской области готовы отдавать инвесторам землю без торгов

В Саратовской области инвесторы смогут брать в аренду землю без торгов, если согласятся выполнить ряд требований. Этот вопрос обсуждали в областной думе на заседании комитета по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию.

Фото: Саратовская областная Дума

Министр инвестиционной политики Саратовской области Александр Марченко рассказал: «В статью 16 регионального закона „О земле“ необходимо внести изменения, чтобы обеспечить благоприятный инвестклимат. Новый законопроект уточняет условия для масштабных инвестпроектов, для которых можно будет отдавать бизнесу земельные участки без торгов.

Для этого инвестор должен платить налоги от реализованного проекта в консолидированный бюджет Саратовской области. Чтобы инвестпроект признали масштабным, инвестор должен вложить минимум 1 млрд руб., в обрабатывающее производство — от 200 млн руб., в туристические объекты, гостиницы, к примеру, — от 250 млн руб. Также закон закрепляет срок, в течение которого нужно сделать вложения, а именно в течение трех лет».

По мнению министра, эти меры защитят регион от недобросовестных инвесторов, которые получают участки без торгов, а затем искусственно затягивают сроки реализации проектов или реализуют их не в том виде и объеме, о которых сообщали. Указанные сроки позволят чиновникам легче отслеживать данные обещания. И если инвестор не выполнит их, с ним расторгнут договор аренды. Депутаты вынесли законопроект на заседание думы.

Татьяна Смирнова