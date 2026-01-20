Суд изъял у бывшего замначальника налоговой инспекции Ишхановой 119 млн рублей

Гагаринский районный суд Москвы изъял активы у бывшего заместителя начальника московской ИФНС № 15 Елены Ишхановой. Их сумма составила 119 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Сумму спишут с Ишхановой, ее родственников и доверенных лиц.

В сентябре 2024 года Ишханову приговорили к восьми годам и шести месяцам лишения свободы за получение взятки. Суд отсрочил Ишхановой реальное отбывание наказания, пока ее ребенку не исполнится 14 лет. На момент ареста в апреле 2023 года у Ишхановой было четверо несовершеннолетних детей.

По данным следствия, Елена Ишханова в период с сентября 2016 года по октябрь 2018-го, занимая должность начальника отдела регистрации и учета налогоплательщиков ИФНС № 28, незаконно получала на счета деньги от предпринимателя Александра Тарасенко. Сумма перечислений достигла 1,8 млн руб. За взятки Елена Ишханова не предоставляла в другую налоговую инспекцию сведения о «фактическом отсутствии юридических лиц, регистрирующихся по заявленному адресу, в интересах которого действовал предприниматель».